یونیورسٹی آف رسول منڈی بہا ئوالدین میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز

  گوجرانوالہ
یونیورسٹی آف رسول منڈی بہا ئوالدین میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز

منڈی بہا ئوالدین (نامہ نگار )یونیورسٹی آف رسول منڈی بہا ئو الدین میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ۔وائس چانسلر ڈاکٹر ظہور الحق اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے طلبا کو خوش آمدید کہا۔

یونیورسٹی میں ایک ہزار سے زائد طلبا و طالبات داخلہ لے چکے ہیں۔ یونیورسٹی میں 20سے زائد پروگرامز جاری ہیں۔ یونیورسٹی میں طلبا و طالبات کیلئے ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف رسول میں کلاسز کا اجرا تعلیمی ترقی کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ 

