ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عتیق الرحمن کا دورہ سنٹرل جیل گوجر انوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے سنٹرل جیل گوجر انوالہ کا دورہ کیا ،خواتین بارک، نو عمر اسیران بارک، جیل ہسپتال اور کچن میں جیل انتظامیہ کی جانب سے اسیر ان کیلئے کیے گئے۔۔۔
انتظامات اور کھانے کے معیار کو چیک کیا۔ دورہ کے دوران مقدمات کی جلد سماعت کے متعلق استدعا کرنے والے اسیران کی درخواستیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ گوجرانوالہ ارسال کرنے کے لیے ہدایت کر دی ، چھوٹے مقدمے میں ملوث ایک قیدی کی ذاتی مچلکوں پر رہائی کے احکامات بھی دئیے جسے دورہ کے بعد رہا کر دیا گیا۔