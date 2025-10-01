صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:پارکنگ کے مسئلہ پر تیمار دار سے جھگڑا ، گارڈ بر طرف

سیالکوٹ:پارکنگ کے مسئلہ پر تیمار دار سے جھگڑا ، گارڈ بر طرف

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سول ہسپتال سیالکوٹ کی ایمرجنسی کے ایک مریض کے تیماردار اور سکیورٹی گارڈ کے درمیان پارکنگ کے مسئلے پر تنازع ہوا،جھگڑے کے دوران تیماردار نے سکیورٹی گارڈ کو تھپڑ مارا اور گریبان پکڑا جس کے جواب میں سکیورٹی گارڈ نے اپنے ہتھیار سے وار کیا۔۔۔

 جس سے تیماردار کے ماتھے پر زخم آیا۔یہ معاملہ فوری طور پر رکن صوبائی اسمبلی منشا اﷲ بٹ کے نوٹس میں لایا گیا۔ انہوں نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سہیل انجم بٹ کو ہدایت دی کہ متعلقہ سکیورٹی گارڈ کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کیا جائے جس پر گارڈ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔واضح رہے کہ چند روز قبل بھی ایک سکیورٹی گارڈ کو تیماردار کے ساتھ بدسلوکی کے باعث میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سہیل انجم بٹ نے ملازمت سے فارغ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سہیل انجم بٹ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی یا بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ہسپتال میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔

 

