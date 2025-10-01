صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی آفیسر کا 2 اکتوبر تک ریمانڈ ،اہلیہ بھی فراڈ میں ملوث

  • گوجرانوالہ
جعلی آفیسر کا 2 اکتوبر تک ریمانڈ ،اہلیہ بھی فراڈ میں ملوث

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)حساس ادارے ، پولیس اور سرکاری اداروں کا آفیسر ظاہر کر کے لوگوں سے لوٹ مار کرنے والے ملزم کے خلاف متاثرین کی درخواستوں پر پولیس اور گوجرانوالہ کی عدالت نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا، ملزم کا 2اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر کے تھانہ اروپ کے حوالے کر دیا گیا۔۔۔

 ملزم کی بیوی مصباح کا بھی فراڈ میں ملوث ہونے کا انکشاف، لوگوں کی جمع پونجی مصباح کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی ۔ ایس ایچ او اروپ کا کہنا ہے کہ ملزم قمر وقار مختلف اداروں کا خود کو آفیسر ظاہر کر کے لوگوں سے رقوم ہتھیانے میں ملوث ہے ، ملزم سے رقم ، وردیاں مہریں اور دیگر دستاویزات برآمد کر لی گئی ہیں ۔ملزم قمر وقار وحدت روڈ گوجرانوالہ کا رہائشی ہے ، جعلسا زی کے ذریعے شریف شہریوں کو نوکری دلوانے اور مختلف اداروں سے کام کرانے کے عوض رقوم ہتھیا لی۔ملزم کیخلاف فیملیز کو بلیک میل کرنے کے انکشافات بھی سامنے آرہے ہیں، ملزم نے شہریوں کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا ہے ، پولیس ملزم قمر وقار کو تحویل میں لے کر انکوائری کر رہی ہے ۔ دوسری جانب متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزم سے ہتھیائی رقوم برآمد کر لی جائینگی اور ملزم کو سزا دلائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکر ز کی قلت پر مریض رُلنے لگےکئی ہفتوں سے علاج کے منتظر

کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں:کمشنر

جی سی یو میں ذہنی امراض پر تقریب ، پینل ڈسکشن

دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ، ڈاکٹر ندیم اکبر

عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں آگاہی واک

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر