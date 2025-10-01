جعلی آفیسر کا 2 اکتوبر تک ریمانڈ ،اہلیہ بھی فراڈ میں ملوث
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)حساس ادارے ، پولیس اور سرکاری اداروں کا آفیسر ظاہر کر کے لوگوں سے لوٹ مار کرنے والے ملزم کے خلاف متاثرین کی درخواستوں پر پولیس اور گوجرانوالہ کی عدالت نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا، ملزم کا 2اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر کے تھانہ اروپ کے حوالے کر دیا گیا۔۔۔
ملزم کی بیوی مصباح کا بھی فراڈ میں ملوث ہونے کا انکشاف، لوگوں کی جمع پونجی مصباح کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی ۔ ایس ایچ او اروپ کا کہنا ہے کہ ملزم قمر وقار مختلف اداروں کا خود کو آفیسر ظاہر کر کے لوگوں سے رقوم ہتھیانے میں ملوث ہے ، ملزم سے رقم ، وردیاں مہریں اور دیگر دستاویزات برآمد کر لی گئی ہیں ۔ملزم قمر وقار وحدت روڈ گوجرانوالہ کا رہائشی ہے ، جعلسا زی کے ذریعے شریف شہریوں کو نوکری دلوانے اور مختلف اداروں سے کام کرانے کے عوض رقوم ہتھیا لی۔ملزم کیخلاف فیملیز کو بلیک میل کرنے کے انکشافات بھی سامنے آرہے ہیں، ملزم نے شہریوں کو کروڑوں روپے کا چونا لگایا ہے ، پولیس ملزم قمر وقار کو تحویل میں لے کر انکوائری کر رہی ہے ۔ دوسری جانب متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزم سے ہتھیائی رقوم برآمد کر لی جائینگی اور ملزم کو سزا دلائی جائے گی۔