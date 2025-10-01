پرندوں کی آمد ، مرغابی کے شکارپر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ
تتلے عالی(نامہ نگار )پنجاب میں جنگلی پرندوں کے شکارکی اجازت ،مرغابی کے شکارپر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کرلیا گیا ،نوٹیفکیشن آج جاری ہونے کا امکان ہے۔
تفصیلات کے مطابق موسم تبدیل ہوتے ہی چین ،روسی ریاستوں سے پردیسی پرندوں کی پاکستان کے پہاڑی علاقوں،دریاؤں،ندی نالوں،کھیتوں کھلیانوں میں آمد شروع ہو گئی ہے جس سے مذکورہ علاقوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔پردیسی پرندوں کی آمد پر شکاریوں نے بھی بندوقیں وجال تیار کرلئے ہیں۔محکمہ تحفظ جنگلی حیات ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں آج سے صرف جنگلی پرندوں کے شکار کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے البتہ مرغابی سمیت آبی پرندوں کو شکار کرنے پر پابندی برقرار رکھی جائیگی، جنگلی پرندوں کو صرف ہفتہ ،اتوار کے ایام میں شکار کیا جا سکے گا اور شوٹنگ لائسنس ہولڈر 12بور بندوق سے صرف6پرندے شکار کر سکے گا البتہ رپیٹر گن کے استعمال پر پابندی ہو گی۔