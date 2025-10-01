وزیرآباد:موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ،دونوں سواروں کی ٹانگیں فریکچر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )نیو با ئی پاس دھونکل کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے دونوں موٹر سائیکل سواروں کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں۔
لمبھانوالی گوجرانوالہ کینٹ کا یونس مقامی فیکٹری سے چھٹی پر واپسی کیلئے نکلا اور دھونکل کے قریب مخالف سمت سے آنے والے عزیز چک کے رہائشی محمد کامران سے ٹکرا گیا دونوں زخمی نوجوانوں کو سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا گیا جبکہ تشویشناک حالت کے پیش نظر کامران کو ڈسٹرکٹ ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔