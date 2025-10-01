صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ،دونوں سواروں کی ٹانگیں فریکچر

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ،دونوں سواروں کی ٹانگیں فریکچر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )نیو با ئی پاس دھونکل کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے دونوں موٹر سائیکل سواروں کی ٹانگیں فریکچر ہو گئیں۔

 لمبھانوالی گوجرانوالہ کینٹ کا یونس مقامی فیکٹری سے چھٹی پر واپسی کیلئے نکلا اور دھونکل کے قریب مخالف سمت سے آنے والے عزیز چک کے رہائشی محمد کامران سے ٹکرا گیا دونوں زخمی نوجوانوں کو سول ہسپتال وزیرآباد منتقل کر دیا گیا جبکہ تشویشناک حالت کے پیش نظر کامران کو ڈسٹرکٹ ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکر ز کی قلت پر مریض رُلنے لگےکئی ہفتوں سے علاج کے منتظر

کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں:کمشنر

جی سی یو میں ذہنی امراض پر تقریب ، پینل ڈسکشن

دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ، ڈاکٹر ندیم اکبر

عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں آگاہی واک

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر