صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالجز گجرات کیمپس ،نئے طلبہ کے اعزاز میں استقبالیہ

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالجز گجرات کیمپس ،نئے طلبہ کے اعزاز میں استقبالیہ

گجرات (سٹی رپورٹر )پنجاب کالجز گجرات کیمپس کے زیر اہتمام نئے داخلہ لینے والے طلبا و طالبات کے اعزاز میں ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا، تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود تھے۔

تقریب میں پنجاب گروپ آف کالج گرلز کیمپس کی سیکنڈ ائیر کی ہونہار طالبات کو گوجرانولہ ڈویژن میں پوزیشنیں حاصل کرنے پر کیش پرائز بھی دئیے گئے ، دو روزہ تقریبات دریائے چناب کے کنارے پر فضا مقام پر جاری رہیں ۔تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز گجرات رانا یونس نے استقبال کیا ۔ طالبات نے خوبصورت انداز میں مختلف ٹیبلو پیش کر کے شرکا کی داد سمیٹی، دو روزہ تقریبات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات کو کیش پرائز بھی دئیے گئے ۔تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز رانا محمد یونس نے مہمانوں کو یادگار ی شیلڈ ز پیش کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ،امن وامان دیگر امو ر کا جائزہ

پنجاب گروپ آف کالجزکے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد

سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی شہریوں سے ملاقاتیں،مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر