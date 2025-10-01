پنجاب کالجز گجرات کیمپس ،نئے طلبہ کے اعزاز میں استقبالیہ
گجرات (سٹی رپورٹر )پنجاب کالجز گجرات کیمپس کے زیر اہتمام نئے داخلہ لینے والے طلبا و طالبات کے اعزاز میں ویلکم پارٹی کا انعقاد کیا گیا، تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود تھے۔
تقریب میں پنجاب گروپ آف کالج گرلز کیمپس کی سیکنڈ ائیر کی ہونہار طالبات کو گوجرانولہ ڈویژن میں پوزیشنیں حاصل کرنے پر کیش پرائز بھی دئیے گئے ، دو روزہ تقریبات دریائے چناب کے کنارے پر فضا مقام پر جاری رہیں ۔تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز گجرات رانا یونس نے استقبال کیا ۔ طالبات نے خوبصورت انداز میں مختلف ٹیبلو پیش کر کے شرکا کی داد سمیٹی، دو روزہ تقریبات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات کو کیش پرائز بھی دئیے گئے ۔تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز رانا محمد یونس نے مہمانوں کو یادگار ی شیلڈ ز پیش کیں۔