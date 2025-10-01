سینکڑوں مقامات پر مضر صحت گھی ،کوکنگ آئل کی تیاری
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)شہر کے سینکڑوں مقامات پر غیرمعیاری،مضر صحت گھی اور آئل کی خریدوفروخت کا دھندا جاری ہے بعض علاقوں میں چربی اور دیگر آلائشوں کو پگھلا کر گھی کی تیاری عروج پر ہے جن کے خلاف خفیہ کریک ڈاؤن کا منصوبہ تیار کیا تھا لیکن عمل درآمد نہ ہوسکا۔
کھیالی ،دھلے ،راجکوٹ ،گرجاکھ ،چمڑہ منڈی اوردیگرملحقہ آبادیوں میں رات کے اوقات مضر صحت جانوروں کی آلائشیں وغیرہ پگھلاکر غیر معیاری گھی ،آئل تیار کیاجانے لگا۔ ضلعی انتظامیہ ،پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کوئی کریک ڈاؤن نہ ہوسکا۔ ضلعی انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ پیور فوڈ ایکٹ کے تحت غیر معیاری اورمضر صحت گھی اور آئل کی خریدو فروخت کرنے والی فیکٹریوں ،کارخانوں اور ہول سیل ڈیلروں کیخلاف کارروائی کی جائیگی اور مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے جائیں گے تیار کردہ آئل اور گھی کے نمونہ جات حاصل کرکے لاہور پبلک اینالسٹ لیبارٹری کو ارسال کیا جائے گا غیر معیاری اور مضر صحت تصدیق ہونے پرگھی فیکٹری اور ہول سیل ڈیلر کی شاپس کو سیل کیا جائے گا اور انہیں بھاری جرمانے عائد کئے جائیں گے لیکن دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ۔