تتلے عالی :عوامی منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا
تتلے عالی(نامہ نگار )عوامی فلاحی ترقیاتی منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ۔ تتلے عالی کے مکینوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کیلئے۔۔۔
واٹرسپلائی ٹینکی،کامونکی روڈ نزد تھانہ تتلے عالی،نوشہرہ روڈ باالمقابل قبرستان،گورنمنٹ ہائرسیکنڈری سکول ،محلہ راجپوتاں اور شیخوپورہ روڈ پر 5مقامات پر واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب نکاسی آب کیلئے ڈسپوزل سٹیشن ،بی ایچ یوکی اپ گریڈیشن شامل،سیم نالہ کی صفائی وپل خستہ ہال پل کی تعمیربارے متعدد بار منظوری،فنڈز کا اجرا کی خوشخبری سنائی گئی لیکن کسی ایک عوامی فلاحی منصوبہ پر ترقیاتی کام کا آغاز نہیں ہو سکا بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک د ئیے گئے ہیں۔اہل علاقہ نے اصلا ح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔