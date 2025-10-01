صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :عوامی منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :عوامی منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا

تتلے عالی(نامہ نگار )عوامی فلاحی ترقیاتی منصوبوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ۔ تتلے عالی کے مکینوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کیلئے۔۔۔

 واٹرسپلائی ٹینکی،کامونکی روڈ نزد تھانہ تتلے عالی،نوشہرہ روڈ باالمقابل قبرستان،گورنمنٹ ہائرسیکنڈری سکول ،محلہ راجپوتاں اور شیخوپورہ روڈ پر 5مقامات پر واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب نکاسی آب کیلئے ڈسپوزل سٹیشن ،بی ایچ یوکی اپ گریڈیشن شامل،سیم نالہ کی صفائی وپل خستہ ہال پل کی تعمیربارے متعدد بار منظوری،فنڈز کا اجرا کی خوشخبری سنائی گئی لیکن کسی ایک عوامی فلاحی منصوبہ پر ترقیاتی کام کا آغاز نہیں ہو سکا بلکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک د ئیے گئے ہیں۔اہل علاقہ نے اصلا ح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ایمرجنسی:مریضوں کیلئے لفٹس لگانے کا فیصلہ

اتائیوں کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی‘سختی سے عمل ہوگا، سلمیٰ سلیمان

مظفر گڑھ‘سیلابی نقصانات کا تخمینہ لگانے کیلئے سروے

پڑھا لکھا پاکستان مشن، تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن،شاہد محمود

میپکو نے نیو کنکشن سسٹم ختم کر کے ای اوپس لازم قرار دے دیا

وی سی ویمن یونیورسٹی کی گورنر پنجاب سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر