سموگ کی روک تھام کیلئے سڑکوں کی دھلائی، پانی کے چھڑ کائو کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نے کنگنی والا بائی پاس، بھٹہ سینٹر، پرانا ریلوے سٹیشن، ڈی سی روڈ اورجی ٹی روڈ کا دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔
سنٹر میڈین کی صفائی کیلئے مکینیکل سویپرز بروئے کار لانے اور سموگ کی روک تھام کیلئے روڈز کی دھلائی، پانی کے چھڑکاؤ کے احکامات جاری کئے ۔ ڈی سی روڈ کے دورہ کے موقع پر صفائی ستھرائی اور کوڑا دانوں کی کلیرنس کے امور کا از خود جائزہ لیا، بروقت کوڑے دانوں کو خالی نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے جی ڈبلیو ایم سی حکام کو کنٹریکٹر پر بھاری پینلٹی عائد کرنے سمیت فوری کوڑے دان خالی کرانے کے احکامات دئیے ۔