علی پور :سٹریٹ لائٹس چند ماہ میں ناکارہ ، شہر میں پھر تاریکی

  • گوجرانوالہ
علی پور :سٹریٹ لائٹس چند ماہ میں ناکارہ ، شہر میں پھر تاریکی

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)سٹریٹ لائٹس چند ماہ میں ناکارہ ہوگئیں، شہر تاریکی میں ڈوب گیا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ علی پورچٹھہ شہر کو ماڈل بنانے کے بلندو بانگ دعوے کھوکھلے ثابت ہونے لگے۔

میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی اور کرپشن زدہ نظام نے عوامی مسائل کو مزید گھمبیر بنا دیا ۔ شہریوں کے دیرینہ مطالبے پر شہر میں لاکھوں روپے کی لاگت سے سٹریٹ لائٹس لگائی گئیں، مگر چند ماہ ہی میں وہ خراب ہو گئیں اور شہر پھر تاریکی میں ڈوب گیا ۔ذرائع کے مطابق لائٹس میں ناقص میٹریل استعمال کیا گیا اور انہیں پہلے دن سے ہی دن رات جلایا گیا جس کے باعث بیشتر لائٹس جل کر ناکارہ ہوگئیں۔ شام ڈھلتے ہی شہر میں جرائم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ عملہ عوامی مسائل کے حل کے بجائے سیاسی شخصیات کے پروٹوکول اور ذاتی خدمت کو ترجیح دیتا ہے ۔ شہر کی سڑکیں، نالیاں اور روشنی کا نظام بری طرح تباہ حالی کا شکار ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت پنجاب اور اعلیٰ حکام بلدیہ کی نااہلی اور کرپشن پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار وں کیخلاف کارروائی کرے۔

