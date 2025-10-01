ہیڈ قادرآباد بیراج کا زمینی رابطہ 32 دن بعد بحال
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)ہیڈ قادرآباد بیراج کا زمینی رابطہ 32 دن بعد بحال ہو گیا ، عوام بدستور مشکلات کا شکار، سڑک کی فوری تعمیرمکمل کر نے کا مطالبہ کردیا۔
حالیہ تاریخ کے بدترین سیلاب کے باعث ہیڈ قادرآباد بیراج کے قریب باہو مانگا کے مقام پر پڑنے والے شگاف نے منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور گوجرانوالہ کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیا تھا۔ اس شگاف کو پر کرنے اور راستے کو عارضی طور پر بحال کرنے میں 32 دن کا طویل عرصہ لگ گیا، اب اگرچہ ٹریفک کی آمدورفت بحال ہوچکی ہے لیکن راستے پر مٹی، گڑھے اور گردوغبار کی وجہ سے مسافروں کو شدید اذیت کا سامنا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ماہ گزرنے کے باوجود سڑک کا محض ایک مختصر سا ٹکڑا مکمل نہ ہونا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گاڑیاں گردوغبار میں دھنس کر گزرنے پر مجبور ہیں ۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ بحالی کے کام کو مزید تیز کرتے ہوئے منصوبے کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو مستقل ریلیف مل سکے۔ شہریوں نے یہ بھی کہا کہ سیلاب جیسی آفات قدرتی امر ہیں لیکن انتظامیہ کی سستی اور بے حسی انسانی مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔