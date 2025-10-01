بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا گڑھ :جماعت اسلامی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی پنجاب کے نائب امیر نصراللہ گورائیہ نے کہا ہے کہ سیرت رسول اللہ پر عمل کر کے فرقہ واریت ختم کی جاسکتی ہے۔۔۔
مذہبی معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل اسوہ رسولؐ پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہوگا، وہ اسلامک سینٹر وزیرآباد میں جماعت اسلامی ضلع وزیرآباد کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے ، اس موقع پر ڈاکٹر حافظ نوید احمد زبیری،عمر فاروق ڈوگر،ناصر محمود کلیر و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی قیادت عوامی توقعات پر پورا اترے گی جماعت اسلامی ہی عوام کو خوشحالی کے سفر پر گامزن کر سکتی ہے ملکی مسائل کا حل صرف اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے انہوں نے کہا ہم عوامی خدمات کا جذبہ لیے میدان عمل میں ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی ہو یا دیگر آفات جماعت اسلامی کو ہمیشہ عوامی خدمات پر عملی اقدامات کرتے ہوے پائیں گے ہم زبانی جمع خرچ نہیں عملی طور پر خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہوئے عوام میں موجود رہتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا گڑھ بن چکا اس پر عوامی مال کو لوٹا جا رہاہے اور غربا کی امداد کے نام پر کرپٹ عناصر لوٹ مار کر رہے ہیں چوروں لٹیروں کا راستہ روکے بغیر تبدیلی ممکن نہیں عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے تاکہ کرپٹ عناصر کا خاتمہ ممکن ہو۔