گجرات:تاجروں کی ڈی سی سے ملاقات، ٹریفک مسائل پر گفتگو
گجرات(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی سے صدرمرکزی انجمن تاجران گجرات جاوید بٹ کی قیادت میں تاجرو ں کے وفد نے ملاقات کی۔
تاجروں کو درپیش مسائل خصوصاً جی ٹی ایس چوک کی بندش سے ہونیوالے نقصان،رحمن شہید روڈ کی عدم تعمیراوربڑھتے ٹریفک مسائل بارے مفصل اندازمیں تبادلہ خیال کیاگیا،جاوید بٹ نے ڈپٹی کمشنرکوبتایاکہ جی ٹی ایس چوک بند ہونے سے ریلوے روڈ،پرانالاری اڈا، سرگودھا روڈ، فرنیچرمارکیٹ کی تاجربرادری کومشکلات کیساتھ مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہاہے اس لئے ترجیحی بنیادوں پرجی ٹی ایس چوک کوٹریفک کیلئے کھول دیاجائے جس پرڈپٹی کمشنرنے کہاکہ 4بجے کے بعد چوک کوٹریفک کیلئے کھولاجاسکتاہے جس پر ڈی ایس پی ٹریفک نے بتایاکہ رحمن شہید روڈ بند ہونے سے ٹریفک کاسارا بوجھ جی ٹی ایس چوک کی جانب ہوچکاہے اس لئے پہلے رحمن شہیدروڈ کومکمل کیاجائے ۔ ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیاگیاکہ دوماہ میں رحمن شہید روڈ مکمل ہونے کے بعد جی ٹی ایس چوک ٹریفک کیلئے کھول دیاجائیگا۔ندیم بٹ نے کہاکہ مسلم بازار میں آئے رو ز شارٹ سرکٹ کے باعث تاجروں کانقصان ہورہاہے جس پرانہوں نے گیپکو کے انجینئر عابد چودھری کو بذریعہ ٹیلی فون خراب تاروں کوجلد ازجلد تبدیل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔