سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس الشفیع آڈیٹوریم ہال میں منعقد ہوا ،صدارت صدر سیالکوٹ چیمبر اکرام الحق نے کی اور اپنے ایک سالہ دور صدارت کی کارکردگی و کامیابیوں پر بریفنگ دی۔
انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے بھی سر گرم عمل ہیں اور اس ضمن میں اہم و ٹھوس اقدامات بھی کئے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سیالکوٹ کی تاجر برادری کے قائد ریاض الدین شیخ نے بھی خطاب کیا اور صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اکرام الحق کی کارکردگی کو سراہا ۔ سینئر نائب صدر وسیم شہباز لودھی اور نائب صدر عمر خالد نے بھی خطاب کیا۔