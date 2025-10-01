صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر ،سعد جمیل عرفانی سینئر نائب صدر اور فیصل ستار نائب صدر منتخب ہو گئے۔

گوجرانوالہ چیمبر کی سالانہ جنرل میٹنگ حاجی مراد علی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران نئے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا ۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر رانا صدیق ، سابق سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا اور سابق نائب صدر چودھری محمد یوسف نے گزشتہ سال کی کاردگردگی پر روشنی ڈالی اورنو منتخب رجیم کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔نو منتخب صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ کامیابی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور آئندہ سال مزید بہتری کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دو سے تین ماہ میں میٹل پروسیسنگ زون کا منصوبہ عملی شکل اختیار کرے گا تاکہ ماحولیاتی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو ایک جگہ پر سہولت میسر آسکے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈرائی پورٹ کے جاری منصوبے کو مکمل کر کے گوجرانوالہ کو یہ تحفہ دیا جائے گا۔ اس وقت گوجرانوالہ کی برآمدات 2.3 بلین ڈالر ہیں اور ڈرائی پورٹ کے قیام کے بعد نمایاں اضافہ ہوگا۔صدر نے مزید کہا کہ آئی ٹی انکیوبیشن سینٹر کے قیام کے ذریعے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو عالمی سطح پر متعارف کرایا جائے گا جبکہ 2024-25 کی کامیاب ایکسپو کے بعد آئندہ ایکسپو کراچی میں منعقد کی جائے گی تاکہ گوجرانوالہ کے مختلف شعبوں کو پورے پاکستان میں اجاگر کیا جا سکے۔

