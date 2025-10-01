سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز
سیالکوٹ،سمبڑیال(نمائندہ دنیا ،سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے بحالی سیلاب پروگرام کے تحت ضلع میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالہ کو یقینی بنانے کیلئے فلڈ ڈیمج اسسمنٹ کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے بتایا کہ ضلع بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان ٹیموں میں پٹواریوں کے ساتھ ساتھ زراعت، لائیو اسٹاک، اربن یونٹ اور پاک فوج کے نمائندے شامل ہیں جو جانی، مالی، لائیو سٹاک، فصلات اور مکانات کو پہنچنے والے نقصانات کا تفصیلی سروے کریں گے ۔ یہ سروے آئندہ تین سے چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندانوں کی بروقت مدد اور معاوضے کی ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ علاو ہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے تحصیل سمبڑیال کے سیلاب سے متاثرہ موضع کا دورہ کیا اور ٹیموں کے ہمراہ جاری سروے کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید بتایا کہ یہ سروے اینڈرائیڈ ایپ کے ذریعے لائیو اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ، جسے بالترتیب تحصیل، ضلع، اربن یونٹ اور پنجاب آئی ٹی بورڈ (PITB) سے فلٹر کر کے کلیمز پنجاب بینک کو بھیجے جائیں گے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو بروقت مالی معاونت فراہم کی جا سکے۔