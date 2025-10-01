مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی امنگوں خواہشات کو عملی جامہ پہنانے اور ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھیں گے۔۔
زبانی جمع خرچ جھوٹے دعوئوں سے عوام کو بے وقوف نہیں بنا یا جاسکتا،مسلم لیگ (ن)کی حکومت اور قائدین عوامی خدمت کا جو جذبہ رکھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ(ن)کے امیدوار این اے 66بلال فاروق تارڑ اور ایم پی اے وقار احمد چیمہ نے ایک ارب 11 کروڑ روپے کی لاگت سے مولانا ظفر علی خان چوک وزیرآباد سے پنڈی بائی پاس جی ٹی روڈ دورویہ کارپٹ سڑک کی تعمیر کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا۔اس موقع پر کرنل (ر)وقار انور شیخ،عدنان شکر گورائیہ،ضلعی صدر یوتھ ونگ وقار احمد چیمہ،جمشید سلطان گھمن،افتخار احمد بٹ،خالد منظور چیمہ،محمد عرفان،محمد ادریس سپال ایڈووکیٹ،مولوی اختر،داؤد ظفر،ارسلان بلوچ،راحیل کھوکھر،میر ایاز عامر ودیگربھی موجود تھے ۔بلال فاروق تارڑ،وقار احمد چیمہ نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان بائی پاس وزیرآباد تا پنڈی بائی پاس دو رویہ روڈکی حالت انتہائی خراب ہونے کی بنا پر مسافروں اور مریضوں کو دشواری کا سامنا تھا۔