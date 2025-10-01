صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی نے ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ کیا۔

انہوں نے شہری سہولیات کی فراہمی کے مؤثر نظام کو خوش آئند قرار دیا اور چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فیصل یوسف کی بصیرت کو سراہا، جنہوں نے عوامی خدمت کے لیے جدید اور فعال پلیٹ فارم فراہم کیا ہے ، طارق سبحانی نے سنٹر میں موجود شہریوں سے ملاقات کی، ان کے تاثرات سنے اور عملے کے پیشہ ورانہ رویے ، خوش اخلاقی اور بہترین خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

