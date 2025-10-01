چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی نے ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ کیا۔
انہوں نے شہری سہولیات کی فراہمی کے مؤثر نظام کو خوش آئند قرار دیا اور چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ فیصل یوسف کی بصیرت کو سراہا، جنہوں نے عوامی خدمت کے لیے جدید اور فعال پلیٹ فارم فراہم کیا ہے ، طارق سبحانی نے سنٹر میں موجود شہریوں سے ملاقات کی، ان کے تاثرات سنے اور عملے کے پیشہ ورانہ رویے ، خوش اخلاقی اور بہترین خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔