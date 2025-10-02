صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 منشیات فروش گرفتار ، 2 افراد سے ناجائز اسلحہ برآ مد

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں،گوجرانوالہ (نمائندہ دنیا،کرائم رپورٹر) تھانہ نوشہرہ ورکاں پولیس نے 2منشیات فروش اور2ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔

ایس ایچ او ضیافت باٹھ و دیگر پر مشتمل پولیس ٹیموں نے ریکارڈ یافتہ ملزم جاوید اقبال کو گرفتار کر کے 3 کلو 240 گرام ہیروئن ،منشیات فروش بشارت سے 2کلو 160 گرام ہیروئن اوراسلحہ برآمد کرلیا جبکہ منشیات فروش فریاد سے ایک کلو480گرام چرس برآمد کر لی ۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم اصغر کے قبضہ سے جدید اسلحہ برآمد کر لیا ۔ 

