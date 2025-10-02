صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک کے امتحان میں جعلی امید واروں کی روک تھام کیلئے بائیو میٹرک متعارف

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کمشنر و چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے تعلیمی بورڈ میں پر یس کانفر نس سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ میٹرک کے امتحانات میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کیلئے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا ہے۔

امتحانی امیدواروں کی حاضری اور شناخت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یقینی بنائی جائے گی ، بائیو میٹرک سسٹم کے نفاذ سے امتحانات کے معیار کو مزید شفاف اور معتبر بنایا جائے گا،جعلی امیدواروں کی حو صلہ شکنی ہو گی ۔

