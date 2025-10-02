گوجرانوالہ اور دیگر اضلاع میں پیرا فورس کی فارمل کمانڈ سلامی پریڈ
گوجرانوالہ،سیالکوٹ (سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا )گوجرانوالہ میں پیرا فورس کی شاندار فارمل کمانڈ سلامی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔
پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے بھرتی ہونے والے جوانوں نے مارچ پاسٹ کیا، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کو سلامی پیش کی گئی۔ علاوہ ازیں سیالکوٹ ، حافظ آ باد ، گجرات اور منڈی بہائوالدین میں بھی پیرا فورس نے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا،چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے پریڈ کا معائنہ کیا ۔