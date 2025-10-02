صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ اور دیگر اضلاع میں پیرا فورس کی فارمل کمانڈ سلامی پریڈ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ اور دیگر اضلاع میں پیرا فورس کی فارمل کمانڈ سلامی پریڈ

گوجرانوالہ،سیالکوٹ (سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا )گوجرانوالہ میں پیرا فورس کی شاندار فارمل کمانڈ سلامی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔

پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے بھرتی ہونے والے جوانوں نے مارچ پاسٹ کیا، کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کو سلامی پیش کی گئی۔ علاوہ ازیں سیالکوٹ ، حافظ آ باد ، گجرات اور منڈی بہائوالدین میں بھی پیرا فورس نے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا،چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے پریڈ کا معائنہ کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دئیے گئے،میئر

بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20ہزار روپے چالان ہوگا

جماعت اسلامی کی علما کویکجہتی غزہ مارچ کیلئے دعوت

ریڈ لائن منصوبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنیکا فیصلہ

ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں،گورنر

نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن