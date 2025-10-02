صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:اکیڈی میں کمسن طالبعلم سے بد فعلی ،دونوں ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )اکیڈمی میں پڑھنے آئے 7سالہ طالبعلم کو دو اوباشوں نے چھت پر لیجا مبینہ بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا،ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔

موضع مان کے رہائشی بیرون ملک مقیم فہد کا بیٹا عون اپنے گاؤں میں اکیڈمی میں زیر تعلیم تھا ، چھٹی کے بعد ٹیچر کے بھتیجے اویس طاہر نے اپنے دوست ذبیع اﷲ کے ہمراہ اکیڈمی کی چھت پر لیجا کر بدفعلی کا نشانہ بنا یا اور فرار ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔ متاثرہ طالبعلم کی والدہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملزموں کے اہلخانہ خانہ مقدمہ واپس لینے کیلئے دبا ئو ڈال رہے ہیں انکار پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں ۔

 

