صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :صلح کے بہانے بھابھی کو گھر بلا کر میاں بیوی کا تشدد

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :صلح کے بہانے بھابھی کو گھر بلا کر میاں بیوی کا تشدد

ڈسکہ(نامہ نگار )صلح کے بہانے بھابھی کو گھر بلا کر میاں بیوی نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔

تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ رائے والہ کی اقصیٰ کو بھا بھی نرگس پروین نے اپنے گھر صلح کے بہانے بلایا جب اقصیٰ ہمشیرہ صائمہ کے ساتھ پہنچی تو نرگس پروین نے حملہ کر دیا ، سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا سر کے بال نوچنے لگی ، ملزم ارتضیٰ نے بائیں کان پر مکے اور تھپڑ مارے جس سے اقصیٰ کے کان کا پردہ پھٹ گیا، وجہ عناد یہ ہے کہ اقصیٰ نے اپنی بھابھی نرگس کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا ،تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریو ں کے مسائل سنے

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

چیئرمین بی آئی ایس پی سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیلاب متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن