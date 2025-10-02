ڈسکہ :صلح کے بہانے بھابھی کو گھر بلا کر میاں بیوی کا تشدد
ڈسکہ(نامہ نگار )صلح کے بہانے بھابھی کو گھر بلا کر میاں بیوی نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔
تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ رائے والہ کی اقصیٰ کو بھا بھی نرگس پروین نے اپنے گھر صلح کے بہانے بلایا جب اقصیٰ ہمشیرہ صائمہ کے ساتھ پہنچی تو نرگس پروین نے حملہ کر دیا ، سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا سر کے بال نوچنے لگی ، ملزم ارتضیٰ نے بائیں کان پر مکے اور تھپڑ مارے جس سے اقصیٰ کے کان کا پردہ پھٹ گیا، وجہ عناد یہ ہے کہ اقصیٰ نے اپنی بھابھی نرگس کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا ،تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔