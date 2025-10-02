صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ستمبر میں 29 اشتہاری مجرم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ نے ستمبر 2025 کے دوران مختلف جرائم میں ملوث ملزموں کیخلاف 619 مقدمات درج کر ائے گئے ۔

پی ایچ پی نے جدید پولیس ایپ کے ذریعے 249252 افراد اور247340 گاڑیوں کو چیک کیا، دوران چیکنگ 29اشتہاری مجرموں کو گرفتار کرلیا، دوران چیکنگ 32 عدالتی مفروروں کو بھی گرفتار کیا گیا، 6 چوری شدہ کاریں اور 170 چوری شدہ موٹر سائیکل اور 3 دیگر چوری شدہ گاڑیاں برآمد کیں ، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 57986 گاڑیوں کے چالان بھی کئے گئے ،7گمشدہ بچوں کو انکے والدین سے ملوایا گیا۔ 

