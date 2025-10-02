صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی،صفائی کا ٹھیکہ دینے کے باوجود اہم شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔
مستقل ڈمپنگ پوائنٹ قائم نہ ہونے کے باعث کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کابھی انتظام نہ ہوسکا ،بدبو اور تعفن پھیلنے لگا، راجکوٹ گندانالے کے قریب عارضی ڈمپنگ پوائنٹ قائم رہنے سے نہ صرف گردونواح کی آبادی کے مکین سراپا احتجاج بن چکے بلکہ ٹریفک کانظام بھی متاثررہنے لگا، تعفن اوربدبو سے سانس لینا محال ہو گیا ،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں2500سینٹری ورکرز کو شہر کی صفائی وستھرائی پر مامور کررکھا ہے جبکہ50 سے زائد افسر تعینات کئے گئے ہیں ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر سالانہ اربوں روپے خرچ کے باوجود شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔ گوندلانوالہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جی ٹی روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی ،سیٹلائٹ ٹاؤن ،ماڈل ٹاؤن ،وحدت کالونی ،سیالکوٹ روڈ سمیت اہم علاقے کوڑا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ شہر کی صفائی کیلئے ٹیمیں روزانہ کام کررہی ہیں، کوڑا کرکٹ کو کافی حد تک کور کرلیا گیا۔