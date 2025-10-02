صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

  • گوجرانوالہ
صفائی کمپنی کی ناقص کارکردگی، شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ناقص کارکردگی،صفائی کا ٹھیکہ دینے کے باوجود اہم شاہراہوں پر کوڑاکرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔

 مستقل ڈمپنگ پوائنٹ قائم نہ ہونے کے باعث کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کابھی انتظام نہ ہوسکا ،بدبو اور تعفن پھیلنے لگا، راجکوٹ گندانالے کے قریب عارضی ڈمپنگ پوائنٹ قائم رہنے سے نہ صرف گردونواح کی آبادی کے مکین سراپا احتجاج بن چکے بلکہ ٹریفک کانظام بھی متاثررہنے لگا، تعفن اوربدبو سے سانس لینا محال ہو گیا ،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں2500سینٹری ورکرز کو شہر کی صفائی وستھرائی پر مامور کررکھا ہے جبکہ50 سے زائد افسر تعینات کئے گئے ہیں ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر سالانہ اربوں روپے خرچ کے باوجود شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔ گوندلانوالہ روڈ ،حافظ آباد روڈ ،جی ٹی روڈ ،جناح روڈ ،پیپلز کالونی ،سیٹلائٹ ٹاؤن ،ماڈل ٹاؤن ،وحدت کالونی ،سیالکوٹ روڈ سمیت اہم علاقے کوڑا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ شہر کی صفائی کیلئے ٹیمیں روزانہ کام کررہی ہیں، کوڑا کرکٹ کو کافی حد تک کور کرلیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

ڈی سی آفس وہاڑی میں پیرا فورس کی پریڈ، قومی ترانہ پیش

لودھراں ،سیلاب متاثرین میں 1200 راشن بیگ تقسیم

ڈپٹی کمشنر لبنیٰ نذیر کو پیرا ہیڈ کوارٹر لودھراں میں سلامی 5افسروں نے چارج سنبھال لیا

خانیوال میں ملاوٹ شدہ دودھ دہی کی فروخت عروج پر

ٹریفک حادثات میں دس افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن