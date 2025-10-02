صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نو منتخب صدر چودھری احمد حسن مٹو اور دیگر عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا ، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے حلف لیا ۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بزنس کی گروتھ بڑھانے کیلئے سیمینار کرائے جائیں گے ، ٹریڈ فیئر کا انعقاد کیا جائے گا، ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے مختلف ممالک میں تجارتی وفود لے کر جائیں گے جب تک ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہو گا ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکیں گے ۔ گجرات چیمبر میں ایکسپورٹ کیلئے سہولت سنٹر کا قیام عمل میں لائیں گے ، انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 پر کام کیا جائے گا۔ گجرات چیمبر میں پاسپورٹ کاؤنٹر ، سوئی گیس اور گیپکو کا کاؤنٹر بنایا جائے گا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے بڑی محنت کر رہے ہیں جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی پاکستان کے وقار میں اضافہ کرنے میں بڑا کردار ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں ، آنے والے وقتوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری بھی ہو گی، نئی فیکٹریاں لگیں گی ، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔

