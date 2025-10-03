3 منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے پر ایک ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ فیروز والہ پولیس نے 3 منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے پرایک ملزم کو گرفتار کر لیا ۔۔۔
ایس ایچ او سلمان سلیم نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملو ث ملزم عاقب سے ایک کلو ایک سو چالیس گرام آئس اور ایک کلو چار سو بیس گرام چرس ،منشیات فروش زاہد سے ایک کلو ساٹھ گرام ہیروئن اور ملزم نفیس عرف حسن سے ایک کلو تین سو ساٹھ گرام چرس برآمد جبکہ ملزم تنویر سے بندوق برآمد کر لی ۔ دوران تفتیش منشیات فروشوں نے انکشاف کیا کہ وہ دوسرے اضلاع سے منشیات لاتے اورگوجرانوالہ بھر میں فروخت کرتے تھے ۔