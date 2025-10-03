صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ٹی ایم کارڈ زپرنوسربازی کی وارداتوں میں اضافہ ،کارروائی کامطالبہ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اے ٹی ایم کارڈ زپرنوسربازی کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ، شہری لاکھوں روپے سے محروم ہونے لگے۔۔۔

گزشتہ روز نوسربازوں نے گاؤں پھمہ سرا کے رہائشی ادیب کا اے ٹی ایم کارڈ بدل کر اکاؤنٹ سے ایک لاکھ 90 ہزارنکلوا لئے اسی طرح چند روز قبل ودھاؤن اور مٹوبھانوکے کے دو شہریوں کے اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کر کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نکال لئے تھے حالانکہ چند ہفتے قبل شہریوں نے ایک کار سوار گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا تاہم نوسربازی وارداتوں میں کمی کے بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔شہریوں نے سی پی او گوجرانوالہ رانا ایاز سلیم سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اے ٹی ایم کارڈ نوسرباز گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

