جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کی نئی باڈی پر مشاور ت
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )سائنس لوکس سکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز ضلع گوجرانوالہ کا اجلاس ہوا، سپریم کونسل اور کابینہ کے۔۔۔
اہم ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدر جیپس طارق محمود مغل،شیخ ارشد اقبال،چودھری عاصم رفیق،چیئرمین سپریم کونسل پروفیسر شیخ زبیر سعید،ارشداقبال شیخ، ملک طارق احسان، حافظ عمران یعقوب،حافظ سلیم کھوکھر،میجر (ر)اظہر،آصف اقبال بٹ،چودھری رضوان، احمرم صطفے ٰ بھٹی،آصف شیراز،راحیل احمد ودیگر ارکان نے شرکت کی۔اجلاس میں صدر طارق محمود مغل جو کچھ عرصہ کافی علیل رہے انہیں اپنے ساتھ دیکھ کرشرکا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔شیخ ارشد اقبال، عاصم رفیق، پروفیسر شیخ زبیر سعید کا کہنا تھا کہ طارق محمود مغل نا صرف جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز بلکہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کا قیمتی اثاثہ ہیں،ایسے محبتیں بانٹنے والے انسان ہمارے معاشرہ میں کسی نعمت سے کم نہیں،ہمیں خوشی ہے کہ انکی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے ، تمام ممبران اپنے اپنے سکول میں انکی مکمل صحتیابی کیلئے خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ بعد ازاں نئے صدر اور مختلف عہدوں کے حوالے سے مشاورت میں تمام شرکا نے اپنی تجاویز پیش کیں، اس موقع پر تنظیم کے مستقبل کے لائحہ عمل اور ڈھانچے میں بہتری کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔