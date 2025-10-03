صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عرس غوث اعظمؒ اور پیر ابوداؤد قادری ؒ کے سالانہ ختم کی تقریب آج ہوگی

  • گوجرانوالہ
عرس غوث اعظمؒ اور پیر ابوداؤد قادری ؒ کے سالانہ ختم کی تقریب آج ہوگی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جماعت رضائے مصطفے ٰ کے زیرِاہتمام آج بوقت جمعہ تا نماز مغرب عرس غوث اعظمؒ اور نامورعالم دین مفتی پیر ابوداؤد قادری رضویؒ کے 10ویں سالانہ ختم کی تقریب۔۔۔

زیرِنگرانی مولانا پیر داؤد رضوی اور مولانا رؤف رضوی جامع مسجد رضائے مصطفے ٰ عالم چوک ہوگی۔ مولانا صاحبزادہ عطاالمصطفے ٰ جمیل، صاحبزادہ پیر فرحت حسن رضا خاں نوری خطاب کرینگے ۔ بعد نماز عصر وطن عزیز ، عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ