عرس غوث اعظمؒ اور پیر ابوداؤد قادری ؒ کے سالانہ ختم کی تقریب آج ہوگی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)جماعت رضائے مصطفے ٰ کے زیرِاہتمام آج بوقت جمعہ تا نماز مغرب عرس غوث اعظمؒ اور نامورعالم دین مفتی پیر ابوداؤد قادری رضویؒ کے 10ویں سالانہ ختم کی تقریب۔۔۔
زیرِنگرانی مولانا پیر داؤد رضوی اور مولانا رؤف رضوی جامع مسجد رضائے مصطفے ٰ عالم چوک ہوگی۔ مولانا صاحبزادہ عطاالمصطفے ٰ جمیل، صاحبزادہ پیر فرحت حسن رضا خاں نوری خطاب کرینگے ۔ بعد نماز عصر وطن عزیز ، عالم اسلام بلخصوص فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا ہوگی۔