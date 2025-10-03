چار بچوں کا باپ ٹرک کی زد میں آکر جاں بحق
راہوالی( نمائندہ دنیا)چار بچوں کا باپرات کو سڑک عبور کرتے ٹرک کی زد میں آکر جاں بحق ، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر موقع سے فرار ،کینٹ پولیس نے لاش ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی۔۔۔
مرحوم کی نماز جنازہ میں سینکڑوں علاقہ معززین نے شرکت کی ۔کشمیریاں کا رہائشی 65سالہ امجد بٹ رات سات بجے کے قریب کینٹ کے علاقے میں سڑک عبور کررہا تھا کہ اسی اثنا میں گگھڑ منڈی سے آنیوالے تیز رفتار ٹرک کی زد میں آگیااورموقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مرحوم کے بھائی ارشد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔