صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار بچوں کا باپ ٹرک کی زد میں آکر جاں بحق

  • گوجرانوالہ
چار بچوں کا باپ ٹرک کی زد میں آکر جاں بحق

راہوالی( نمائندہ دنیا)چار بچوں کا باپرات کو سڑک عبور کرتے ٹرک کی زد میں آکر جاں بحق ، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر موقع سے فرار ،کینٹ پولیس نے لاش ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی۔۔۔

مرحوم کی نماز جنازہ میں سینکڑوں علاقہ معززین نے شرکت کی ۔کشمیریاں کا رہائشی 65سالہ امجد بٹ رات سات بجے کے قریب کینٹ کے علاقے میں سڑک عبور کررہا تھا کہ اسی اثنا میں گگھڑ منڈی سے آنیوالے تیز رفتار ٹرک کی زد میں آگیااورموقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مرحوم کے بھائی ارشد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ