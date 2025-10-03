انجمن اساتذہ تحصیل نوشہرہ ورکاں کاکنونشن کل ہوگا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)انجمن اساتذہ تحصیل نوشہرہ ورکاں کے زیر اہتمام اساتذہ کے عالمی دن کی مناسبت سے کل 4 اکتوبر کو مقامی مارکی میں پانچواں سالانہ کنونشن \'\'میرے محسن تجھے سلام\'\' منعقد ہو رہا ہے۔۔۔
تقریب کا آغاز دوپہر 1 بجکر 30 منٹ پر ہو گا ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنجاب اسمبلی لاہور عاکف طاہر خصوصی خطاب کرینگے جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ فیصل سلطان، سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈپٹی چیئرمین منہاج یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر حسنین محی الدین، مرکزی صدر انجمن اساتذہ ندیم اشرفی، ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر بشیر ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ڈاکٹر کامران، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر، عمران بیگ اور بلال خاں و دیگر معزز مہمان شرکت کرینگے ۔