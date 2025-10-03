’’فلسطینی اتھارٹیز کی رائے لئے بغیر دو ریاستی حل قبول نہیں‘‘
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )سنی علما کونسل کے مرکزی سربراہ مولانا احمد لدھیانوی نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے متعلق دو ریاستی حل تمام فلسطینی اتھارٹیز کی رائے شامل کیے بغیر ناقابل قبول ہو گا۔۔۔
غزہ میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی امن عالم کے علمبرداروں کیلئے چیلنج ہے عالمی قافلہ استقامت جو غزہ کے مفلوک الحال متاثرین کیلئے خوراک لے کر جا رہا ہے اس کو روکنا اسرائیل کی شرمناک حرکت ہے ،اسلامی ممالک کیلئے مضبوط مسلم بلاک کے قیام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے ۔بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے ، بھارت کیخلاف آپریشن بنیان مرصوص نے ملکی امیج میں نمایاں اضافہ کیا۔ قومی اسمبلی اور ایوان بالا سے متفقہ منظور ہونیوالے انسدادتوہین مقدسات کابل فوری نافذالعمل قرار دیا جائے اسکے نفاذ سے فرقہ وارانہ مسائل کے خاتمے میں مدد ملے گی ،سیاسی انتشار کے خاتمے کیلئے تمام سیاسی قائدین کوتدبر سے کام لیناچاہئے ہر فریق ملکی مفاد میں دو قدم پیچھے ہٹے گا تو معاملات بہترہونگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے لدھیوالہ میں حافظ خلیل الرحمان شاہد سے انکی والدہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کے بعد گفتگو میں کیا۔ اس موقع پر مولانا اشرف طاہر صدر سنی علما کونسل پنجاب،ضلعی صدر مفتی اسلم طارق،قاری عبدالقیوم ،حافظ آصف کے علاوہ کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجو د تھی۔ مولانا احمد لدھیانوی نے مزید کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے حکومت کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہئے ۔سوشل میڈیا کا منفی استعمال امن کیلئے زہر قاتل ہے ، اس کیلئے نوجوانوں کوتربیت دینے کی ضرورت ہے ۔