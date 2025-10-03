ڈکیتی وچوری کے واقعات میں شہری مال وزر سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار)ڈکیتی وچوری کے مختلف واقعات میں شہری مال وزر سے محروم ہو گئے ۔تتلے عالی میں فرخان سے دوڈاکوؤں نے 40ہزار چھین لئے۔۔۔
خواصرہ پل نہر پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے بھرائیاں کے وسیم سے 10ہزار،نوید سے 10ہزار ر اور عارف سے 500،بوپڑہ جھال کے قریب فیضان سے 10ہزار چھین لئے ۔تتلے عالی میں عمران کی حویلی سے 60ہزار مالیتی بکرا،موٹر،8 بطخیں،22کبوتر چوری ہو گئے ،مرالی والہ میں ابوبکر کا موبائل چوری ہوگیا،کوٹ میتلہ میں حسن اکرم کی زرعی موٹر چوری ہو گئی۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔