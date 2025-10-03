صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
کامونکے:8افراد لٹ گئے ،چوری کی 5وارداتیں

کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی چھ مختلف وارداتوں میں خواتین سمیت آٹھ افرادکو لوٹ لیا گیا۔ منڈیالہ روڈ کے اعظم اور اُسکی اہلیہ سے جی ٹی روڈ وکیل خاں سٹیڈیم کے قریب دو ڈاکو سینتیس ہزار اور زیورات،موڑ ایمن آباد کے ریحان سے گھر کے۔۔۔

قریب ڈاکو بارہ ہزار ،کسوکی روڈ کے طاہر اسماعیل اور اُسکی بیوی سے جی ٹی روڈ چیانوالی کے قریب ڈاکو دو ہزارر اور موبائل ،پاک ٹاؤن میں عامر شہزاد کی دُکان سے ڈاکو موبائل ،منڈیالہ پونائچ کے خبیب اور اُسکے بھائی سے سیم نالہ کے قریب دو ڈاکو چھ ہزار اور موٹر سائیکل جبکہ سیالکوٹ کے عرفان سے سادھوکی کے قریب ڈاکو ایک لاکھ روپے ،موبائل اور زیورات چھین کر لے گئے ۔ انتظار نامی شہری کی کار چور سٹی چوک سے لے گئے ۔موڑ ایمن آباد کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی میں اقبال کے گھر سے چور لاکھوں کا سامان ،خان پیارا کے شمشاد کے گھر سے اٹھارہ ہزار ،پنکھا،جوسر وغیرہ ،سادھوکی کے شکیل کے گھر کے باہر لگی بجلی کی موٹر جبکہ بھروکی ورکاں کے جہانگیر کی بھیڑ حویلی سے چوری ہوگئی۔ 

 

