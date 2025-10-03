صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی کے علاقے میں چوری کی دووارداتیں

  • گوجرانوالہ
راہوالی کے علاقے میں چوری کی دووارداتیں

راہوالی(نمائندہ دنیا)چوری کی دووارداتیں ، احتشام نعیم ساکن ڈی سی کالونی کی ملکیتی رائس ملز واقع امرت پورہ سے رات کو چور باؤنڈری کی لوہے کی 15اینگلز مالیتی 25000کی کاٹ کر لے گئے ۔چور چک سادہ خورد کے رہائشی یاسر کی گھر کے گیراج میں لکھڑی موٹر سائیکل مالیتی 50ہزار چرا کر لے گئے ۔

