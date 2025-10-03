بینک میں ایکسائز ٹیکس جمع نہ کرنے پر شہریوں کو مشکلات
موترہ(نا مہ نگار)سمبڑیال روڈ ڈسکہ شہیداں والا قبرستان کے سامنے واقع قومی بینک کی ڈسکہ برانچ میں ایکسائزٹیکس جمع نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کاسامنا کرناپڑرہا ہے۔۔۔
شہری دور دراز بینکوں میں ایکسائز ٹیکس جمع کروانے کیلئے دھکے کھانے پرمجبور ہیں ۔شہریوں نے بتایاکہ ہم جب بھیسمبڑیال روڈ پر بینک میں ایکسائز ٹیکس جمع کروانے آتے ہیں تو کافی دیر ہمیں انتظار کیلئے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے باری آتی ہے تو عملہ یہ کہہ کر ٹال دیتاہے کہ انٹر نیٹ خراب ہے ،یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔