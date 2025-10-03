میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج
تتلے عالی(نامہ نگار)میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔تتلے عالی سب ڈویژن گیپکو کا سنیل بھٹی27ستمبر کو گھمن والا میں صارف کی ریڈنگ کرنے گیا تو موقع پر موجود حال صارف احسن سکنہ گھمن والا نے بحث شروع کر دی اور کم یونٹ ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہا، انکاری پر احسن نے گالیاں ،دھمکیاں دیں اور ریڈنگ کرنے سے منع کر دیا۔
