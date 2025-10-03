صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج

تتلے عالی(نامہ نگار)میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔تتلے عالی سب ڈویژن گیپکو کا سنیل بھٹی27ستمبر کو گھمن والا میں صارف کی ریڈنگ کرنے گیا تو موقع پر موجود حال صارف احسن سکنہ گھمن والا نے بحث شروع کر دی اور کم یونٹ ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہا، انکاری پر احسن نے گالیاں ،دھمکیاں دیں اور ریڈنگ کرنے سے منع کر دیا۔

میٹر ریڈر کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیاگیا۔تتلے عالی سب ڈویژن گیپکو کا سنیل بھٹی27ستمبر کو گھمن والا میں صارف کی ریڈنگ کرنے گیا تو موقع پر موجود حال صارف احسن سکنہ گھمن والا نے بحث شروع کر دی اور کم یونٹ ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہا، انکاری پر احسن نے گالیاں ،دھمکیاں دیں اور ریڈنگ کرنے سے منع کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ