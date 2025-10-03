صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محنت کش ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا

  • گوجرانوالہ
محنت کش ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا

کامونکے (نامہ نگار)محنت کش ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔گذشتہ رات ٹبہ محمد نگر کا 42 سالہ نصیر پٹڑی عبور کررہا تھا کہ تیز رفتار ٹرین نے اسے کچل دیا نصیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کردیا ۔

