اراضی کے تنازع پرچچانے فائرنگ کرکے بھتیجے کوقتل کردیا
کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار) اراضی کے تنازع پرچچانے فائرنگ کرکے بھتیجے کوقتل کردیا۔تھانہ کوٹلی سیدامیرکے علاقہ امبوچک میں زمین کے تنازع پرچچامنیر نے اپنے بیٹے توقیرکے ہمراہ فائرنگ کرکے بھتیجے زین ولدافضال کوشدیدزخمی کردیاجو دوران علاج چل بسا۔ملزم موقع سے فرارہوگئے پولیس تھانہ کوٹلی سیدامیرنے مقدمہ درج کرکے لاش پوسٹ مارٹم کے لئے بھجواکرملزموں کی تلاش شروع کردی۔
اراضی کے تنازع پرچچانے فائرنگ کرکے بھتیجے کوقتل کردیا۔تھانہ کوٹلی سیدامیرکے علاقہ امبوچک میں زمین کے تنازع پرچچامنیر نے اپنے بیٹے توقیرکے ہمراہ فائرنگ کرکے بھتیجے زین ولدافضال کوشدیدزخمی کردیاجو دوران علاج چل بسا۔ملزم موقع سے فرارہوگئے پولیس تھانہ کوٹلی سیدامیرنے مقدمہ درج کرکے لاش پوسٹ مارٹم کے لئے بھجواکرملزموں کی تلاش شروع کردی۔