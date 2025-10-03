صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیڑ بکریوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے ویکسی نیشن مہم شروع

  • گوجرانوالہ
بھیڑ بکریوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے ویکسی نیشن مہم شروع

تتلے عالی(نامہ نگار)بھیڑ بکریوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے ویکسی نیشن مہم شروع کر دی گئی۔ موسم سرما میں بھیڑ،بکریوں میں انتڑیوں کے زہر اور نمونیا جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔۔۔

جس پر قابو پانے کیلئے لائیو سٹاک حکام نے تتلے عالی سمیت ڈویژن بھر میں ویکسی نیشن مہم شروع کردی ۔ وٹرنری ماہرین پر مشتمل یونین کونسل سطح پر ٹیمیں دیہاتوں، ڈیروں، حویلیوں اور گھروں میں دو رٹو دور جا کر بھیڑ بکریوں کی ویکسی نیشن میں مصروف ہیں۔ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ ویکسی نیشن مہم کی کامیابی کیلئے دیہاتوں کی مساجد میں اعلانات بھی کروائے جارہے ہیں۔

 

