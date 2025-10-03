صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس،20کیسز ڈرگ کورٹ ارسال

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 154 واں جائزہ اجلاس ڈپٹی کمشنر دفتر میں ہوا ، 50 کیسز کی سماعت، سنگین خلاف ورزیوں پر 20 افراد کیخلاف کیسز عدالتی کاروائی کیلئے ڈرگ کورٹ کو بھجوانے۔۔۔

21 کیسز پر قانونی تقاضے پورے ہونے اور آئندہ محتاط رویہ اپنانے کی یقین دہانی پر تنبیہہ جاری، 9 کیس آئندہ اجلاس تک موخر کرنے کی منظوری دی گئی۔اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے کی،سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد ، سیکرٹری ڈی کیو سی بی میڈیم سونیا، تمام ٹائونز کے ڈرگ انسپکٹرز ودیگر متعلقہ افسر شریک ہوئے ۔ اس موقع پرڈرگ سیل لائسنس، کوالیفائیڈسٹاف کے بغیرچلنے والے میڈیکل سٹورز، زائد المعیاد، جعلی ادویات بیچنے والوں اوراتائی کلینکس کیخلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیاگیا، ڈپٹی کمشنر نے کہاانسانی صحت پر کسی سے نرمی نہیں برتی جائے گی، ڈرگ انسپکٹرز ادویات کا کاروبار کرنیوالوں کو پابند بنائیں کہ وہ محکمہ صحت کے قوانین اور ایس او پیز پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں ، ضلع میں کوئی فارمیسی/میڈیکل سٹور بغیر کوالیفائیڈ سٹاف کے کام نہ کرے ۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسر ہیلتھ اتائیوں کیخلاف بھر پور ایکشن لیں۔

 

