اغوابرائے تاوان میں ملوث خطرناک گینگ دھر لیا گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)تھانہ حاجی پورہ پولیس اور سی سی ڈی ونگ کی مشترکہ کارروائی میں اغوابرائے تاوان میں ملوث خطرناک گینگ کو دھر لیا گیا۔ کارروائی کی براہِ راست مانیٹرنگ ڈی پی او سیالکوٹ کر رہے تھے۔۔۔
پولیس نے خفیہ اطلاع پر کامیاب چھاپہ مار کر دو افغانی باشندوں اور مقامی خاتون کو گرفتار کیاجو تاوان کیلئے وارداتوں میں ملوث تھے ۔ جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق ڈھڈی اور ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ غازی میاں رزاق نے کارروائی کی۔ ملزمان کو سی سی ڈی ونگ کے حوالے کر دیا گیا ،پولیس نے ناموں کو صیغہ راز میں رکھا ہے ۔