محکمہ ہیلتھ کے زیر اہتمام بچوں کے آئی سی یو کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام بچوں کے آئی سی یو کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میںپرنسپل پروفیسر ڈاکٹر اقبال ڈوگر اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہسپتال ڈاکٹر نیئر عمران،پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار۔۔۔

ڈاکٹر زاہد جعفری و دیگر ڈاکٹرزنے فیتہ کاٹ کر وارڈ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ پروفیسر اقبال ڈوگر اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ چائلڈ وارڈ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے خطا ب میں کہا بچوں کیلئے جدید آئی سی یو کی فراہمی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا احسن اقدام ہے اور گوجرانوالہ کے طبی ڈھانچے میں انقلابی قدم ہے جو نوزائیدہ اور کم عمر مریضوں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔اس یونٹ میں جدید مشینری، تربیت یافتہ عملہ اور ایمرجنسی سہولیات دستیاب ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر علاج ممکن بنایا جا سکے ۔ہسپتال میں طبی سہولیات کو مزید جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ایم ایس ڈاکٹر نیئرعمران نے کہا بچوں کا آئی سی یو ناصرف شہر بلکہ گردونواح کے مریضوں کیلئے بھی امید کی کرن ہے ۔ 

 

