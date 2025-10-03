لین دین پرزنجیرمیں جکڑامغوی بازیاب،ایک اغواکارگرفتار
کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)پولیس تھانہ کوٹلی لوہاراں نے لین دین پرزنجیرمیں جکڑامغوی بازیاب کروالیا، ایک اغواکارگرفتاردوفرار ہوگئے ۔ تھانہ کوٹلی لوہاراں میں چندروزقبل ملک فاروق حیدرکی مدعیت میں مقدمہ درج ہواجسکے۔۔۔
مطابق ملزم غلام مصطفی سکنہ سدھے چک نے اپنے دوساتھیوں ظفراورطارق کے ساتھ ملکرمدعی کے دوست رحمت ولدبہادرگجرسکنہ بہادرپور کوراستے سے اغواکرلیا۔ جس پرپولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سدھے چک کے گھرمیں چھاپہ مارکر زنجیرمیں جکڑے مغوی رحمت کوبازیاب کروالیاپولیس کیمطابق اغواکاروں اورمغوی کے درمیان لین دین کاتنازع تھااغواکارمغوی پرتشددبھی کرتے رہے جس سے رحمت کی ایک آنکھ شدیدمتاثرہے ۔پولیس نے موقع سے ملزم غلام مصطفی کوگرفتارکرلیاجبکہ دیگر دوملزم فرارہونے میں کامیاب ہوگئے جنکی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں۔