صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لین دین پرزنجیرمیں جکڑامغوی بازیاب،ایک اغواکارگرفتار

  • گوجرانوالہ
لین دین پرزنجیرمیں جکڑامغوی بازیاب،ایک اغواکارگرفتار

کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)پولیس تھانہ کوٹلی لوہاراں نے لین دین پرزنجیرمیں جکڑامغوی بازیاب کروالیا، ایک اغواکارگرفتاردوفرار ہوگئے ۔ تھانہ کوٹلی لوہاراں میں چندروزقبل ملک فاروق حیدرکی مدعیت میں مقدمہ درج ہواجسکے۔۔۔

مطابق ملزم غلام مصطفی سکنہ سدھے چک نے اپنے دوساتھیوں ظفراورطارق کے ساتھ ملکرمدعی کے دوست رحمت ولدبہادرگجرسکنہ بہادرپور کوراستے سے اغواکرلیا۔ جس پرپولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سدھے چک کے گھرمیں چھاپہ مارکر زنجیرمیں جکڑے مغوی رحمت کوبازیاب کروالیاپولیس کیمطابق اغواکاروں اورمغوی کے درمیان لین دین کاتنازع تھااغواکارمغوی پرتشددبھی کرتے رہے جس سے رحمت کی ایک آنکھ شدیدمتاثرہے ۔پولیس نے موقع سے ملزم غلام مصطفی کوگرفتارکرلیاجبکہ دیگر دوملزم فرارہونے میں کامیاب ہوگئے جنکی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ