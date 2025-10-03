صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای وکے دورے کی اطلاعات پرگیپکو افسروں کی دوڑیں لگ گئیں

  • گوجرانوالہ
سی ای وکے دورے کی اطلاعات پرگیپکو افسروں کی دوڑیں لگ گئیں

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو عالم چوک کمپلیکس پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دورے کی اطلاعات گیپکو افسروں کی دوڑیں لگ گئیں ۔دفاتر کی صفائی شروع کردی اور تمام افسروں وملازمین کی حاضری یقینی بنادی ۔ بیشتر افسر صارفین کے مسائل سننے کی بجائے۔۔۔

صفائی اوردرختوں کی کٹائی میں مصروف رہے تاہم سی ای او گیپکو محمد ایوب نے دورہ اچانک ملتوی کردیا ۔اچانک دورے کی اطلاعات پرسٹی سرکل گوجرانوالہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر شہباز سیکھو عالم چوک کمپلیکس پہنچ گئے اور متعلقہ ایکسیئنز اور ایس ڈی اوز کو ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی ہدایات دیں اورافسروں کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیتے رہے ۔دورہ ملتوی ہونے پرافسروں نے سکھ کا سانس لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ