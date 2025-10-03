سی ای وکے دورے کی اطلاعات پرگیپکو افسروں کی دوڑیں لگ گئیں
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو عالم چوک کمپلیکس پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دورے کی اطلاعات گیپکو افسروں کی دوڑیں لگ گئیں ۔دفاتر کی صفائی شروع کردی اور تمام افسروں وملازمین کی حاضری یقینی بنادی ۔ بیشتر افسر صارفین کے مسائل سننے کی بجائے۔۔۔
صفائی اوردرختوں کی کٹائی میں مصروف رہے تاہم سی ای او گیپکو محمد ایوب نے دورہ اچانک ملتوی کردیا ۔اچانک دورے کی اطلاعات پرسٹی سرکل گوجرانوالہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر شہباز سیکھو عالم چوک کمپلیکس پہنچ گئے اور متعلقہ ایکسیئنز اور ایس ڈی اوز کو ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی ہدایات دیں اورافسروں کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیتے رہے ۔دورہ ملتوی ہونے پرافسروں نے سکھ کا سانس لیا۔