دودھ کے پیسے مانگنے پر تشدد،خنجر کے وار، نوجوان قتل
ڈسکہ(نامہ نگار)دودھ کے پیسے مانگنے پر سات مسلح ملزمان نے تشدد اورخنجر کے وار کر کے نوجوان کوقتل کردیا تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ ملیانوالہکا فاروق گجر اپنے بیٹے کاشف فاروق ،وقاص انور اور شازب کے ہمراہ رات ساڑھے 10بجے کے قریب اپنے ڈیرے پر موجود تھا کہ۔۔۔
اچانک مسلح افراد یوسف راجپوت ، عمران ڈھلوں ساکنان بمبانوالہ ،نواز،بلال راجپوت ساکنان ملیانوالہ ہمراہ 3نامعلوم ملزموں نے آتے ہی للکارا مارا کہ ان کو دودھ کا غلط حساب کرنے اور پیسے مانگنے کا مزہ چکھا دو اور کاشف کو قتل کردو جس پر ملزموں نے ہتھیاروں سے کاشف کو زدوکوب کر کے شدید زخمی کردیا ، شور مچانے پر ملزم فرار ہو گئے کاشف زخموں کی تاب نہ لاتے ہو ئے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھانہ بمبانوالہ پولیس نے مقتول کاشف فاروق کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔