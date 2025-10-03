صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف گوجرانوالہ ن لیگ کا عوام کو بڑا تحفہ، خرم دستگیر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کا ممبران اسمبلی اور ضلعی افسروں کے ہمراہ زیر تعمیر یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کا دورہ،منصوبے پر تفصیلی بریفنگ لی۔۔۔

خرم دستگیر نے ممبران صوبائی اسمبلی عمران خالد بٹ، نواز چوہان،قیصر اقبال،کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے ہمراہ یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے زیر تعمیر منصوبے کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ۔افسروں سے یونیورسٹی میں جاری تعمیراتی کاموں و دیگر منصوبوں پر بریفنگ لی۔اس موقع پر خرم دستگیر خان نے کہا یونیورسٹی آف گوجرانوالہ مسلم لیگ ن کا عوام کو بڑا تحفہ ہے ۔یونیورسٹی کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے اور مسلم لیگ ن کے دور حکومت میں ہی یونیورسٹی کی تکمیل مکمل اور انشا اللہ تدریسی عمل بھی شروع ہوجائیگا۔ پارٹی نے یونیورسٹی کی صورت میں عوام سے کیا ایک اور وعدہ بھی پورا کردیا ہے ۔

 

 

