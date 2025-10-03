ٹریفک حادثات میں متعددافرادزخمی ہوگئے
کامونکے (نامہ نگار)دو نوجوان تیز رفتار موٹر سائیکل سے گرکرشدید زخمی ہوگئے ۔موڑ ایمن آباد کا شان اورعمیر موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگئے ۔دیگر ٹریفک حادثات میں سادھوکی کا اٹھارہ سالہ حمزہ اور تتلے عالی کی گڑیا شدید زخمی ہوگئی۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔
